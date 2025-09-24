Inscription
L'Appel du Vide

S.M. Gaither, Gaither S.m.

Casia a survécu aux tentatives de son frère visant à anéantir son armée grandissante, mais la véritable bataille pour leur empire ne fait que commencer. Affaiblie, blessée et hantée par la malédiction d'un sombre et puissant dieu supérieur, elle se dirige vers le nord à la recherche d'alliés auprès des elfes, jadis compagnons des dieux. A la Cour elfique de Moreth, Casia espère découvrir des secrets anciens et une puissance inégalée capables de faire basculer l'issue du conflit en sa faveur. Mais les intrigues politiques et la magie perfide des elfes sont aussi mortelles que ses ennemis. Pendant ce temps, Elander voit sa divinité s'effriter. Sa cour, ses pouvoirs et sa propre identité lui échappent peu à peu. Mais déterminé à soutenir Casia, il rassemble ses anciens alliés, refusant de perdre à nouveau celle pour qui il est prêt à tout sacrifier. Cependant, sa dévotion même pourrait provoquer sa perte. Et lorsque ce moment viendra, il entraînera un bouleversement inattendu, susceptible de changer le destin de leur monde tout entier.

Par S.M. Gaither, Gaither S.m.
Chez MXM Bookmark

Auteur

S.M. Gaither, Gaither S.m.

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Paru le 24/09/2025

MXM Bookmark

21,99 €

9791038138100
