René Char, "dans l'amitié du seuil"

Aurait-on oublié René Char ? On n'en parle plus guère. Ce recueil d'articles consacrés par Christine Dupouy de 1978 à 2020 à ce poète majeur du XXe siècle entend bien le faire revivre. Y voisinent des textes très différents, fines approches stylistiques ou dialogues avec les philosophes ou encore célébration de la nature, nous montrant un poète finalement très proche de nous. Voici enfin ces études réunies, sous un titre rappelant la rencontre entre la critique et l'auteur. L'ordre chronologique a été respecté, autant de petits cailloux semés le long du chemin.