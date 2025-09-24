Inscription
#Roman francophone

René Char, "dans l'amitié du seuil"

Christine Dupouy

Aurait-on oublié René Char ? On n'en parle plus guère. Ce recueil d'articles consacrés par Christine Dupouy de 1978 à 2020 à ce poète majeur du XXe siècle entend bien le faire revivre. Y voisinent des textes très différents, fines approches stylistiques ou dialogues avec les philosophes ou encore célébration de la nature, nous montrant un poète finalement très proche de nous. Voici enfin ces études réunies, sous un titre rappelant la rencontre entre la critique et l'auteur. L'ordre chronologique a été respecté, autant de petits cailloux semés le long du chemin.

Par Christine Dupouy
Chez Hermann

Auteur

Christine Dupouy

Editeur

Hermann

Genre

Littérature française

René Char, "dans l'amitié du seuil"

Christine Dupouy

Paru le 24/09/2025

276 pages

Hermann

25,00 €

9791037044846
