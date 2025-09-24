L'Asie ou la mort

Durant la guerre du Pacifique, le gouvernement japonais, pourtant allié de l'Axe, ménagea aux Juifs qui fuyaient l'Europe une planche de salut, pas forcément pour d'honorables raisons. Mais l'Asie orientale, au Japon ou à Shanghai, ne fut pas toujours un refuge béni pour ceux qui y débarquèrent et y survécurent. Cet ouvrage ne fait pas qu'explorer leurs tribulations les plus variées et les plus insolites, de l'obtention des visas aux accommodements avec l'hôte nippon ou chinois en passant par le choix des itinéraires. Il étudie aussi les modes de remémoration de ce séjour contraint et forcé, entre relations à chaud ou presque et relectures contemporaines à la lumière de la Shoah.