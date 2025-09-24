Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La princesse insoumise

Jean-Noël Liaut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gayatri Devi, un destin féministe et écologiste avant l'heure Gayatri Devi est issue de deux lignées de souverains ayant régné sur l'Inde depuis des siècles. Petite-fille, fille et femme de maharaja, elle était consciente de son rang mais soucieuse de justice. Elle a cassé les codes de sa caste et tracé la voie pour nombre d'Indiennes. Son destin raconte l'évolution de la condition féminine, du droit des minorités et des questions écologiques, nous fait partager le quotidien fastueux des maharajas et assister à la perte de leurs privilèges, à la fin de la domination britannique, au triomphe de l'indépendance, à la cruauté de la partition et à l'avènement de l'Inde moderne. A propos de l'auteur Jean-Noël Liaut est notamment l'auteur de Elsa Triolet & Lili Brik (Grand Prix de la biographie de l'Académie française) et de Nancy Mitford, la dame de la rue Monsieur (finaliste du prix Goncourt de la biographie).

Par Jean-Noël Liaut
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Jean-Noël Liaut

Editeur

HarperCollins France

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La princesse insoumise par Jean-Noël Liaut

Commenter ce livre

 

La princesse insoumise

Jean-Noël Liaut

Paru le 24/09/2025

256 pages

HarperCollins France

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923923
9791033923923
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.