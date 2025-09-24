La princesse insoumise

Gayatri Devi, un destin féministe et écologiste avant l'heure Gayatri Devi est issue de deux lignées de souverains ayant régné sur l'Inde depuis des siècles. Petite-fille, fille et femme de maharaja, elle était consciente de son rang mais soucieuse de justice. Elle a cassé les codes de sa caste et tracé la voie pour nombre d'Indiennes. Son destin raconte l'évolution de la condition féminine, du droit des minorités et des questions écologiques, nous fait partager le quotidien fastueux des maharajas et assister à la perte de leurs privilèges, à la fin de la domination britannique, au triomphe de l'indépendance, à la cruauté de la partition et à l'avènement de l'Inde moderne. A propos de l'auteur Jean-Noël Liaut est notamment l'auteur de Elsa Triolet & Lili Brik (Grand Prix de la biographie de l'Académie française) et de Nancy Mitford, la dame de la rue Monsieur (finaliste du prix Goncourt de la biographie).