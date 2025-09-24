Inscription
#Imaginaire

La rhapsodie du ciel - t3

Chendi Xu

ActuaLitté
Alors que l'ambiance est à la conspiration autour de la mort de Robert, le 6ème championnat de l'air de Himmelheim et l'élection du maire approchent. Natalia, en allant chercher la dernière pièce d'équipement de son biplan - un Albatros DIII reconstruit par son oncle - apprend accidentellement le secret de la mort de Robert et un plan de sabotage de l'actuel candidat à la mairie. Le coupable, bien sûr, ne peut pas libérer la jeune fille. La disparition de la jeune pilote talentueuse attire l'attention de son oncle Alfred et de ses amis. Une nouvelle enquête pour retrouver la jeune fille commence...

Par Chendi Xu
Chez EP média

|

Auteur

Chendi Xu

Editeur

EP média

Genre

Divers

La rhapsodie du ciel - t3

Paru le 08/10/2025

64 pages

EP média

16,50 €

ActuaLitté
9782889322176
