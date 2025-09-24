La rhapsodie du ciel - t3

Alors que l'ambiance est à la conspiration autour de la mort de Robert, le 6ème championnat de l'air de Himmelheim et l'élection du maire approchent. Natalia, en allant chercher la dernière pièce d'équipement de son biplan - un Albatros DIII reconstruit par son oncle - apprend accidentellement le secret de la mort de Robert et un plan de sabotage de l'actuel candidat à la mairie. Le coupable, bien sûr, ne peut pas libérer la jeune fille. La disparition de la jeune pilote talentueuse attire l'attention de son oncle Alfred et de ses amis. Une nouvelle enquête pour retrouver la jeune fille commence...