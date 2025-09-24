Inscription
#Essais

La grande fracture

Alexandre Del Valle

Comment l'élection de Donald Trump est en fait l'accélérateur d'une rupture claire de l'ordre unipolaire post-guerre froide. La mondialisation est à un tournant comme l'a montré le dernier sommet des BRICS à Kazan, qui a rassemblé des puissances considérables : Chine, Russie, Inde, Afrique du Sud, Egypte ou Brésil. Tous ces pays, qui représentent désormais la plus grande partie de la population du globe souhaitent l'établissement d'un nouvel ordre mondial multipolaire, face à l'Occident et à des organisations qu'ils jugent partiales comme l'ONU et le G7. Mais depuis l'élection de Donald Trump, les Etats-Unis mettent aussi en oeuvre de très grands changements, au risque de fracturer de l'intérieur ce que l'on pouvait encore appeler "L'Occident". A l'intérieur même de la partie européenne de ce " club occidental " , les divergences deviennent criantes. Les USA de Trump se détournent clairement de l'Europe tandis que la Hongrie de Viktor Orban ou l'Italie de Giorgia Meloni ont de moins en moins de points communs avec la France progressiste de M. Macron ou l'Allemagne de MM Scholz ou Merz. Enfin, au sein des nations elles-mêmes, les antagonismes se multiplient et se radicalisent, sur la base de visions très opposées de la société : multiculturalisme ou nationalisme, ouverture à la mondialisation économique et financière ou contrôle plus strict des flux, place des minorités, etc... Le géopolitologue Alexandre Del Valle réalise une analyse complète des risques que font courir ces affrontements croissants, pour les nations occidentales mais aussi pour le monde entier.

Alexandre Del Valle
Chez Editions du Toucan

Auteur

Alexandre Del Valle

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Généralités

Paru le 15/10/2025

23,00 €

