#Imaginaire

Blood of the gods

Sapir A. Englard

Plongez dans la trilogie avec Cloak of the vampire (Tome 1) et Dance of the Phoenix (Tome 3). Aileen Henderson n'a pas choisi de mourir. Ce choix lui a été volé, brutalement, par les mains - et les lèvres - d'un monstre. D'un simple baiser, Lord Ragnor Rayne a condamné la jeune femme de 21 ans à une éternité qu'elle n'a jamais voulue. Et à un avenir qu'elle refuse d'accepter. Malgré la fureur qui coule dans ses veines, Aileen lutte contre l'attirance qu'elle éprouve pour Ragnor, un besoin qui a sa propre volonté. Mais maintenant, elle est déterminée à faire son chemin sans l'aide du seigneur vampire. En se créant une nouvelle existence, Aileen trouve des alliés, et même une famille, parmi les ligues de vampires impitoyables et compétitives. Mais des dangers indicibles abondent, et bientôt, Aileen rencontre de nouveaux monstres encore plus diaboliques. Lorsque d'anciens dieux tout-puissants font ressurgir les cauchemars de son passé, Aileen découvre qu'elle a un rôle important à jouer dans ce monde. Et si elle arrive à contrôler ses pouvoirs et ses désirs, elle peut trouver un moyen de survivre à la fois à ses ennemis et à Ragnor Rayne.

Par Sapir A. Englard
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Sapir A. Englard

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Blood of the gods

Sapir A. Englard

Paru le 24/09/2025

352 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

9782755677911
