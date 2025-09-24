Au coeur des ténèbres, comment retrouver cette étincelle de vie ? Plongez dans la duologie Mechanism of the heart avec The Void (Tome 2) et The Dare (Tome 1). Derek pensait tout avoir : une famille aimante, une carrière florissante, un avenir parfait... avant que tout s'effondre brutalement. Ce qui le terrifiait plus que tout est devenu réalité : être père célibataire. Désormais, il n'a plus le choix, il doit faire passer sa fille avant tout le reste, y compris son propre chagrin et tous ses doutes qui le hantent. Jusqu'à ce qu'une rencontre vienne tout chambouler... L'arrivée de la lumineuse Storm bouleverse la vie stable de Derek et met à mal ses résistances si durement acquises. Pourtant, malgré leurs confrontations et leur tempérament explosif, l'espoir pourrait bien renaître de ses cendres. Une chose est sûre, entre Derek et Storm cela s'annonce électrique !