Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

The Void

Alicia Garnier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur des ténèbres, comment retrouver cette étincelle de vie ? Plongez dans la duologie Mechanism of the heart avec The Void (Tome 2) et The Dare (Tome 1). Derek pensait tout avoir : une famille aimante, une carrière florissante, un avenir parfait... avant que tout s'effondre brutalement. Ce qui le terrifiait plus que tout est devenu réalité : être père célibataire. Désormais, il n'a plus le choix, il doit faire passer sa fille avant tout le reste, y compris son propre chagrin et tous ses doutes qui le hantent. Jusqu'à ce qu'une rencontre vienne tout chambouler... L'arrivée de la lumineuse Storm bouleverse la vie stable de Derek et met à mal ses résistances si durement acquises. Pourtant, malgré leurs confrontations et leur tempérament explosif, l'espoir pourrait bien renaître de ses cendres. Une chose est sûre, entre Derek et Storm cela s'annonce électrique !

Par Alicia Garnier
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Alicia Garnier

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Void par Alicia Garnier

Commenter ce livre

 

The Void

Alicia Garnier

Paru le 24/09/2025

432 pages

Hugo et Compagnie

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755675290
9782755675290
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.