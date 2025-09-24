Une jeune femme en quête de sa magique vérité Alors que le grand rituel débute, Amelia et ses amis passent de l'autre côté du miroir et soudain tout le monde se retrouve projeté dans un monde où créatures dangereuses et esprits se côtoient. Amelia découvre alors que les esprits des grands créateurs de la Confrérie ont survécu sous une étrange entité ! Nos apprentis magiciens n'auront pas d'autre choix que de les affronter... Amelia, qui maîtrise de plus en plus ses pouvoirs, ne tarde pas à comprendre que cette entité n'a jamais cessé d'agir dans l'ombre en épiant les jeunes mages et en influençant ainsi chaque génération de Président de la Confrérie... Mais quand Serena accède à ce poste, les Anciens se sentent vite menacés et décident de manipuler en secret sa soeur Heme pour qu'elle embrasse la Magie Noire. De cette manière, Heme alimentera leur énergie vitale par ses crimes. Amelia comprend peu à peu comment sa tante a basculé vers les forces du mal... La tétralogie d'Amelia touche à sa fin avec ce dernier tome plein de révélations dans lequel la jeune fille va élucider ses origines et avoir le courage de briser le lien qui unit son monde à celui des Anciens. Une aventure d'émancipation et de magie pour une héroïne forte en quête de la vérité.