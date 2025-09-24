Gabriel, Halloween et tous les saints

Gabriel n'a jamais fêté Halloween, il n'a jamais fait la tournée des bonbons en étant déguisé en monstre car ses parents refusent. Cette année, Gabriel se rend chez sa grand-mère : peut-être qu'avec elle, ce soir sera différent ! Et en effet, il trouve sa grand-mère en train de sculpter une citrouille. A lui les sorts, les araignées, les masques hideux et les bonbons !! Grand-Mère lui explique alors ce que veut dire " All Hallows'Eve " : " la veillée de tous les saints ". Car le lendemain, c'est la fête de la Toussaint que Gabriel trouve si triste depuis que son grand-père est mort. Comme les explications de sa grand-mère l'éclairent et lui font du bien : Gabriel se déguise en ange et aide sa grand-mère à sculpter un ange dans la citrouille. Il prépare son coeur à fêter tous les saints qui sont déjà dans la joie du Ciel, comme son grand-père, et qui nous aident à vivre comme eux à la suite de Jésus.