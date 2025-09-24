Inscription
#Beaux livres

Kit mes jolies bougies

A préciser, Marabout

ActuaLitté
Amusez-vous à réaliser des bougies colorées et originales, grâce à leurs formes multiples. 6 formes, 5 colorants, voici de quoi multiplier les combinaisons pour inventer de jolies bougies. Vous pouvez choisir d'empiler autant de formes que vous le souhaitez (toutes reliées par une mèche centrale) et disposer les couleurs selon votre inspiration ! Le kit contient : - 1 sachet de cire - 6 moules en PET - 2 grandes mèches - 5 colorants - Un livre de 16 pages avec des explications claires et détaillées

Par A préciser, Marabout
Chez Marabout

|

Auteur

A préciser, Marabout

Editeur

Marabout

Genre

Bricolage et création

Kit mes jolies bougies

A préciser, Marabout

Paru le 15/10/2025

16 pages

Marabout

19,90 €

ActuaLitté
