Kit mes jolies bougies

Amusez-vous à réaliser des bougies colorées et originales, grâce à leurs formes multiples. 6 formes, 5 colorants, voici de quoi multiplier les combinaisons pour inventer de jolies bougies. Vous pouvez choisir d'empiler autant de formes que vous le souhaitez (toutes reliées par une mèche centrale) et disposer les couleurs selon votre inspiration ! Le kit contient : - 1 sachet de cire - 6 moules en PET - 2 grandes mèches - 5 colorants - Un livre de 16 pages avec des explications claires et détaillées