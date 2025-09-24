Inscription
#Album jeunesse

Jack, les pirates et la grande aventure

Vincent Mallié

ActuaLitté
Jack n'avait qu'un rêve : de venir un pirate redouté. Hélas, il n'avait ni jambe de bois, ni crochet à la main, ni bandeau sur l'oeil, et encore moins de bateau. Mais il avait depuis peu un atout de taille dans sa manche : une véritable carte au trésor ! En embarquant pour cette grande aventure, Jack et ses copains ne se doutaient pas qu'elle leur offrirait bien des occasions de prouver leur courage et d'éprouver leur amitié. A croire que le plus précieux des trésors ne se cache pas dans un coffre...

Par Vincent Mallié
Chez Editions Margot

|

Auteur

Vincent Mallié

Editeur

Editions Margot

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Jack, les pirates et la grande aventure

Vincent Mallié

Paru le 24/09/2025

56 pages

Editions Margot

18,90 €

ActuaLitté
