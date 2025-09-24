Inscription
Les fantômes de Vienne

Marie Roulleaux Dugage

Iris a quitté Paris pour suivre Paul, son mari, dans une expatriation à Vienne. Tandis qu'il s'épanouit, elle se sent étrangère à cette ville élégante dont elle ne connaît ni les codes ni la langue. Ses journées solitaires s'étirent, rythmées par ses courses le long du Ring, le célèbre boulevard viennois. Un jour, derrière une plinthe de leur appartement, elle découvre un carnet caché dans le mur. L'écriture ancienne date de 1862 ; ces mots sont signés de la main d'Andreas, un jeune architecte. Avec l'aide d'Emilia, une voisine fantasque et ex-chanteuse d'opérette, Iris se lance dans une enquête à travers le temps. Peu à peu, leurs recherches les entraînent dans la Vienne impériale et ses contrastes : les bals étincelants de l'aristocratie, les ruelles sombres des ouvriers venus de Bohême... Derrière les ors de l'histoire, une autre vérité se dessine. Les murmures du passé vont réveiller le coeur du présent et guider Iris vers son accomplissement.

Par Marie Roulleaux Dugage
Chez Maison Pop

Auteur

Marie Roulleaux Dugage

Editeur

Maison Pop

Genre

Littérature française

Les fantômes de Vienne

Marie Roulleaux Dugage

Paru le 24/09/2025

350 pages

Maison Pop

19,95 €

9782488201308
