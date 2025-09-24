Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Pourquoi rester dans l'Eglise ?

Collectif, L'Emmanuel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En France, pour un nouveau baptisé, quinze autres quittent l'Eglise, souvent sur la pointe des pieds. A tous ceux qui se posent la question de partir, à tous ceux qui ressentent colère et désillusion face aux réalités de l'Eglise d'aujourd'hui, ce livre propose un chemin de réflexion qui s'appuie sur l'expérience personnelle des autrices. Geneviève Comeau, théologienne, partage ses déceptions et ses questions mais aussi ses raisons d'espérer. Agata Zielinski, philosophe, montre comment notre colère a sa place dans l'Eglise. Joëlle Ferry, exégète, invite à un parcours biblique à travers des textes ressources pour temps de crise. Isabelle de La Garanderie, théologienne, travaille le lien entre le Christ et l'Eglise et propose une voie pour assumer la tension entre Eglise sainte et Eglise de pécheurs. Christine Danel, experte facilitatrice au Synode sur la synodalité, témoigne des germes de renouveau qu'elle y a perçus.

Par Collectif, L'Emmanuel
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Collectif, L'Emmanuel

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Vie religieuse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi rester dans l'Eglise ? par Collectif, L'Emmanuel

Commenter ce livre

 

Pourquoi rester dans l'Eglise ?

Collectif, L'Emmanuel

Paru le 24/09/2025

180 pages

Editions Emmanuel

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384333059
9782384333059
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.