Pourquoi rester dans l'Eglise ?

En France, pour un nouveau baptisé, quinze autres quittent l'Eglise, souvent sur la pointe des pieds. A tous ceux qui se posent la question de partir, à tous ceux qui ressentent colère et désillusion face aux réalités de l'Eglise d'aujourd'hui, ce livre propose un chemin de réflexion qui s'appuie sur l'expérience personnelle des autrices. Geneviève Comeau, théologienne, partage ses déceptions et ses questions mais aussi ses raisons d'espérer. Agata Zielinski, philosophe, montre comment notre colère a sa place dans l'Eglise. Joëlle Ferry, exégète, invite à un parcours biblique à travers des textes ressources pour temps de crise. Isabelle de La Garanderie, théologienne, travaille le lien entre le Christ et l'Eglise et propose une voie pour assumer la tension entre Eglise sainte et Eglise de pécheurs. Christine Danel, experte facilitatrice au Synode sur la synodalité, témoigne des germes de renouveau qu'elle y a perçus.