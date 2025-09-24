Le développement personnel : nouvel opium du peuple ?

Méditation, chamanisme, reiki, psychologie positive, coaching ; consultations individuelles ou ateliers collectifs : nous sommes tous influencés, de près ou de loin, par l'objectif de "devenir une meilleure version de nous-même" . Obsession pour le bien-être ? Quête du bonheur ? Business ? Escroquerie ? Peut-être un peu de tout à la fois. C'est en tout cas un gigantesque marché économique en pleine expansion. S'appuyant sur la sociologie des religions, l'auteur nous montre en quoi l'obsession du développement personnel est corrélée aux problèmes de notre société (précarisation de l'emploi, augmentation des inégalités, surconsommation, essor de l'individualisme et des réseaux sociaux, remise en cause des institutions officielles...) Cet essai ne tente ni d'encenser ni de condamner le développement personnel, plutôt de nous aider à réfléchir aux mécanismes à l'oeuvre derrière ces pratiques pour questionner le fonctionnement de nos sociétés néolibérales. Dès lors, au-delà du "travail sur soi" , n'est-il pas plus urgent de repenser la façon dont notre société et nous-mêmes fonctionnons ?