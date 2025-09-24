Il y a cette guerre à faire, et je la ferai

Constitutionnaliste, avocat, homme de médias, écrivain, mari de Laurette Onkelinx : Marc Uyttendaele, un des avocats les plus célèbres du Royaume, revêt plusieurs costumes. Col roulé bleu, veste de costume en velours marron, barbe de trois jours et pipe au bout des lèvres, l'homme est admiré par les uns, décrié par les autres. Homme de gauche, comportement de droite, défenseur de la veuve et l'oppresseur, Uyttendaele ne refuse aucune contradiction et adore la polémique, au point de la provoquer régulièrement. Il n'hésite pas à s'en prendre à cette pauvre Fabiola trop royalement dotée (à ses yeux) ou à ce méchant Reynders privilégié par le Roi pendant la crise politique (selon lui). Il faut dire que, dès le début de sa carrière, le professeur de droit contrastait avec les vieux crocodiles catholiques, la mine sérieuse et le discours académique des Francis Delpérée ou André Alen. Tout d'un coup, apparaissait un constitutionnaliste moderne qui traduisait l'imbroglio juridique belge avec des mots compréhensibles. Premier coup de maître d'une carrière qui se révélera fulgurante. L'homme est touche à tout et déroutant. Google le référence près de 123 000 fois. Quand il décide de se lancer (aussi) dans les Cours d'assises, il sidère les uns et agace les autres, mais toujours avec brio. Il ne prend que les procès qui lui rapportent la lumière des médias. Il sera l'avocat de Martine Doutrewe, la juge chargée d'instruire la disparition de Julie et Melissa dans l'Affaire Dutroux. Il défendra Elio Di Rupo, alors vice-Premier ministre du gouvernement belge et accusé à tort de pédophilie. Il plaidera la cause de Guy Spitaels dans l'Affaire Agusta. Il volera au secours d'Olivier Pirson, paracommando, accusé d'avoir empoisonné et noyé ses enfants, et de Bernard Wesphael, accusé d'avoir tué son épouse dans un hôtel d'Ostende. Plus récemment encore, il se bat aux côtés d'une certaine princesse en manque de reconnaissance paternelle. Et sous la pointe de l'iceberg, il défend l'Etat belge dans d'innombrables dossiers. Ses compétences sont reconnues. Le meilleur expert en droit administratif, disent même ceux qui ne l'aiment pas. Mais qui se cache vraiment derrière ce personnage aux multiples facettes ? Quelles ambitions réelles, quels combats, quels regrets, quelle philosophie de vie ? C'est ce que ce livre-confession va dévoiler.