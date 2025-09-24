Petit Futé Chine

Un guide complet, inspirant et très visuel pour explorer toutes les régions de Chine. Ce nouveau guide du Petit Futé s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la Chine dans sa diversité géographique, culturelle, artisanale et culinaire, en proposant un véritable tour du pays, province par province. Ce qu'on trouve dans ce guide, c'est une présentation claire de chaque région avec ses sites incontournables, ses traditions culturelles, ses spécialités gastronomiques et ses savoir-faire locaux ; une carte régionale mettant en valeur les sites inscrits à l'UNESCO et les principales villes à visiter, avec pour chacune une explication concrète de ce qu'on peut y voir ou y vivre ; de nombreuses photos pour illustrer la beauté et la richesse de ces territoires souvent méconnus. Le guide propose aussi une large section avec 15 itinéraires de voyage, adaptés à différents profils de visiteurs : circuits classiques, aventures hors des sentiers battus, voyages thématiques... Enfin, une partie pratique très détaillée accompagne les lecteurs pour les aider à préparer leur séjour : démarches administratives, conseils pour bien se déplacer dans le pays, gestion de l'argent, astuces pour bien communiquer, et une sélection d'agences de voyage francophones spécialisées. Points forts : - Une couverture complète de l'ensemble du territoire chinois, avec une entrée régionale et très visuelle. - Un outil de préparation à la fois clair, documenté et agréable à lire, mêlant inspiration et information. - Une mise en page moderne avec cartes, photos, suggestions de circuits et bonnes adresses, pensée pour les voyageurs d'aujourd'hui.