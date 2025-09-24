Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Lune

Chloé Fraser, Eva Diop

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lune est un enfant Touareg. Sa tribu arpente le désert en suivant des chemins ancestraux, écoute le vent et se repère aux étoiles. Mais Lune a du mal à lever la tête pour regarder au loin, tant il y a de mystères à ses pieds, dans le sable... Un jour, à l'heure de la sieste, Lune peine à trouver le sommeil. Se glissant hors de sa tente à la poursuite d'un chat, il s'éloigne dangereusement du campement... Quand la terre se met à trembler et que l'horizon disparaît sous une tempête de sable, il est déjà trop tard. Commence alors pour lui un voyage et une nuit initiatiques. Guidé par ses rêves, les étoiles et les animaux qu'il rencontre (un hibou, un lézard), parviendra-t-il à retrouver les siens ? Un conte poétique puissamment illustré à la gouache par Chloé Fraser.

Par Chloé Fraser, Eva Diop
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Chloé Fraser, Eva Diop

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lune par Chloé Fraser, Eva Diop

Commenter ce livre

 

Lune

Chloé Fraser, Eva Diop

Paru le 24/09/2025

48 pages

Actes Sud Editions

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330209728
9782330209728
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.