Lune est un enfant Touareg. Sa tribu arpente le désert en suivant des chemins ancestraux, écoute le vent et se repère aux étoiles. Mais Lune a du mal à lever la tête pour regarder au loin, tant il y a de mystères à ses pieds, dans le sable... Un jour, à l'heure de la sieste, Lune peine à trouver le sommeil. Se glissant hors de sa tente à la poursuite d'un chat, il s'éloigne dangereusement du campement... Quand la terre se met à trembler et que l'horizon disparaît sous une tempête de sable, il est déjà trop tard. Commence alors pour lui un voyage et une nuit initiatiques. Guidé par ses rêves, les étoiles et les animaux qu'il rencontre (un hibou, un lézard), parviendra-t-il à retrouver les siens ? Un conte poétique puissamment illustré à la gouache par Chloé Fraser.