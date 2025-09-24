Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Champy crochet

Edouard Bernard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fou de crochet depuis plusieurs années, Edouard partage sa passion et son savoir-faire sur les réseaux auprès d'1 million d'abonnés ! Il enchante son quotidien en réalisant d'incroyables peluches à l'esprit kawaii. Son petit monde abrite désormais une joyeuse compagnie de petits champy faciles à réaliser ! Découvrez dans ce coffret : - 4 pelotes de fil chenille - 1 aiguille de laine - 1 crochet de 4 mm - 6 yeux kawaii de 8 mm - 3 porte-clés si vous voulez accrocher les champy - De la ouate de rembourrage - 1 livre avec les techniques de base du crochet et le tuto des champy

Par Edouard Bernard
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Edouard Bernard

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Champy crochet par Edouard Bernard

Commenter ce livre

 

Champy crochet

Edouard Bernard

Paru le 24/09/2025

64 pages

Dessain et Tolra

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782295016713
9782295016713
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.