Champy crochet

Fou de crochet depuis plusieurs années, Edouard partage sa passion et son savoir-faire sur les réseaux auprès d'1 million d'abonnés ! Il enchante son quotidien en réalisant d'incroyables peluches à l'esprit kawaii. Son petit monde abrite désormais une joyeuse compagnie de petits champy faciles à réaliser ! Découvrez dans ce coffret : - 4 pelotes de fil chenille - 1 aiguille de laine - 1 crochet de 4 mm - 6 yeux kawaii de 8 mm - 3 porte-clés si vous voulez accrocher les champy - De la ouate de rembourrage - 1 livre avec les techniques de base du crochet et le tuto des champy