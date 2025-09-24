Trois femmes en colère

Elles avaient la rage et refusaient la sidération. Ces trois femmes nous montrent la voie. Emma Goldman, Voltairine de Cleyre et Lucy Parsons : elles ont vécu alors que naissait violemment le capitalisme industriel. Chacune à sa façon, elles ont engagé un combat, exprimé une colère. Lucy Parsons, contre l'exploitation salariale ; Voltairine de Cleyre, pour l'éducation ; Emma Goldman, pour la liberté des corps. Loin de désirer le chaos, la destruction, elles ont dégagé, en luttant pied à pied, sans jamais baisser la garde, des espaces de résistance où inventer des vies enviables.