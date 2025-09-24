Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Trois femmes en colère

Léa Gauthier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elles avaient la rage et refusaient la sidération. Ces trois femmes nous montrent la voie. Emma Goldman, Voltairine de Cleyre et Lucy Parsons : elles ont vécu alors que naissait violemment le capitalisme industriel. Chacune à sa façon, elles ont engagé un combat, exprimé une colère. Lucy Parsons, contre l'exploitation salariale ; Voltairine de Cleyre, pour l'éducation ; Emma Goldman, pour la liberté des corps. Loin de désirer le chaos, la destruction, elles ont dégagé, en luttant pied à pied, sans jamais baisser la garde, des espaces de résistance où inventer des vies enviables.

Par Léa Gauthier
Chez Payot

|

Auteur

Léa Gauthier

Editeur

Payot

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trois femmes en colère par Léa Gauthier

Commenter ce livre

 

Trois femmes en colère

Léa Gauthier

Paru le 01/10/2025

224 pages

Payot

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228939706
9782228939706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.