Une délégation des représentants de pays riches ou développés, des Messieurs très importants, se rend au sommet d'un glacier pour y tenir une réunion internationale et se pencher sur l'état de notre planète. Une fois là-haut : rien. Ils ne sentent pas que dessous, ça fond. Ils décident de redescendre. Mais au pied du glacier qui gémit se fait entendre une rumeur insurrectionnelle. Et une petite voix se dégage, celle de Colette, une fillette qui est décidée à bouleverser l'ordre mal établi. S'il fond totalement, si on le laisse fondre, le glacier aura le dernier mot. Celui de la "FIN" .