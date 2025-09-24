Manuel bilingue de civilisation coréenne

Inspirés par l'intérêt de leurs élèves pour l'histoire coréenne et par l'absence d'ouvrage dédié à ce domaine, les professeurs Park et Back ont créé un manuel de civilisation adapté aux besoins des étudiants en coréen. Le livre tisse les fils complexes de l'histoire et de la langue, et permet aux lecteurs de se plonger dans le passé tout en rendant possible l'acquisition d'un vocabulaire de haut niveau et une compréhension plus profonde de la culture coréenne. Le livre divise l'histoire prémoderne de la Corée en huit sujets, couvrant la politique, les relations étrangères, l'économie, la culture et bien plus encore, tous présentés de manière diachronique. Chaque chapitre propose des activités de lecture, d'écriture et de prise de parole, pour faciliter l'accès à la culture et à l'histoire en les intégrant à l'apprentissage avancé de la langue.