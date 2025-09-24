Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Manuel bilingue de civilisation coréenne

Chan Young Park, Hyejoo Back, Gulsen Kilci

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inspirés par l'intérêt de leurs élèves pour l'histoire coréenne et par l'absence d'ouvrage dédié à ce domaine, les professeurs Park et Back ont créé un manuel de civilisation adapté aux besoins des étudiants en coréen. Le livre tisse les fils complexes de l'histoire et de la langue, et permet aux lecteurs de se plonger dans le passé tout en rendant possible l'acquisition d'un vocabulaire de haut niveau et une compréhension plus profonde de la culture coréenne. Le livre divise l'histoire prémoderne de la Corée en huit sujets, couvrant la politique, les relations étrangères, l'économie, la culture et bien plus encore, tous présentés de manière diachronique. Chaque chapitre propose des activités de lecture, d'écriture et de prise de parole, pour faciliter l'accès à la culture et à l'histoire en les intégrant à l'apprentissage avancé de la langue.

Par Chan Young Park, Hyejoo Back, Gulsen Kilci
Chez Armand Colin

|

Auteur

Chan Young Park, Hyejoo Back, Gulsen Kilci

Editeur

Armand Colin

Genre

Coréen

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Manuel bilingue de civilisation coréenne par Chan Young Park, Hyejoo Back, Gulsen Kilci

Commenter ce livre

 

Manuel bilingue de civilisation coréenne

Chan Young Park, Hyejoo Back

Paru le 24/09/2025

300 pages

Armand Colin

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200640088
9782200640088
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.