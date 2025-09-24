De Yunus Emre (XIIIe siècle poète mystique et vagabond) à Orhan Pamuk (prix Nobel de Littérature, né en 1952), la langue turque est le vecteur d'une immense civilisation, contrastée et riche, à l'image d'Istanbul sa capitale, partagée par l'Asie et l'Europe, la tradition et la modernité, la culture et le tourisme. Partez à sa découverte avec ce grand manuel proposant un cours progressif de turc tel qu'il est écrit et parlé aujourd'hui. Combinant une approche conviviale avec un traitement approfondi de la langue, il permet aux apprenants d'acquérir les compétences essentielles nécessaires pour communiquer avec confiance et efficacité en turc dans un large éventail de situations. Aucune connaissance préalable de la langue n'est requise.