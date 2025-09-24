Inscription
#Essais

Sociologie 2025, n.3

Collectif, PUF

ActuaLitté
Créée en 2010, Sociologie est diffusée en version papier et disponible en ligne à raison de quatre numéros par an. Revue généraliste, elle a pour objectif principal de publier des articles scientifiques originaux. Comme son intitulé l'indique, il s'agit d'une revue de sociologie (et non de sciences sociales), mais ouverte sur ses frontières avec les autres disciplines qui viendraient discuter ses concepts et ses objets. Sociologie ne se revendique d'aucune école théorique ou méthodologique. Elle privilégiera une approche pluraliste de la discipline sous la seule condition du respect des règles d'administration de la preuve. Son intitulé, volontairement au singulier, témoigne de cet attachement à l'unité de la discipline.

Collectif, PUF
Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Collectif, PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Sociologie

Sociologie 2025, n.3

Collectif, PUF

Paru le 19/09/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

ActuaLitté
9782130878018
© Notice établie par ORB
