Géostratégix

A l'heure de la globalisation, peut-on comprendre le monde contemporain sans connaître la chaîne des événements qui l'ont façonné, la logique des rivalités, les affrontements des puissances ? L'essor du monde bipolaire puis sa disparition, la décolonisation, l'enjeu de l'arme nucléaire, la globalisation de l'économie, l'émergence de nouvelles puissances... aucun de ces aspects n'est isolé, ils interviennent au cours d'une grande histoire interconnectée et jouée par des acteurs hors normes, de Roosevelt à Trump en passant par de Gaulle, Mao, Castro, Mandela et Poutine. Le géopolitologue Pascal Boniface, connu pour sa clarté pédagogique, décrypte les principaux rouages des grands événements historiques depuis 1945 et leurs conséquences actuelles. Un récit passionnant, judicieusement mis en images par le dessinateur Tommy, qui adjoint à une vaste galerie de portraits des cartes explicatives et un trait d'humour bienvenu. On apprend et on comprend en souriant.

Par Pascal Boniface, Tommy
Chez Dunod

Auteur

Pascal Boniface, Tommy

Editeur

Dunod

Genre

Historique

Paru le 24/09/2025

192 pages

21,90 €

9782100882908
"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
