Géostratégix

A l'heure de la globalisation, peut-on comprendre le monde contemporain sans connaître la chaîne des événements qui l'ont façonné, la logique des rivalités, les affrontements des puissances ? L'essor du monde bipolaire puis sa disparition, la décolonisation, l'enjeu de l'arme nucléaire, la globalisation de l'économie, l'émergence de nouvelles puissances... aucun de ces aspects n'est isolé, ils interviennent au cours d'une grande histoire interconnectée et jouée par des acteurs hors normes, de Roosevelt à Trump en passant par de Gaulle, Mao, Castro, Mandela et Poutine. Le géopolitologue Pascal Boniface, connu pour sa clarté pédagogique, décrypte les principaux rouages des grands événements historiques depuis 1945 et leurs conséquences actuelles. Un récit passionnant, judicieusement mis en images par le dessinateur Tommy, qui adjoint à une vaste galerie de portraits des cartes explicatives et un trait d'humour bienvenu. On apprend et on comprend en souriant.