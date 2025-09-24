Les maths sont un tango à trois temps

- Quelle est l'équation derrière la mélodie de Let It Be des Beatles ? - Comment construire un pont de cartes de sorte qu'elles ne tombent jamais ? - Pourquoi l'Académie royale des sciences de Paris a-t-elle renoncé en 1775 à examiner la solution du problème de la quadrature du cercle ? - Quel volume de pâte à pain se tient dans une pizza ? - A quoi correspond la taille de nos cartes de crédit, soit 85, 60 × 53, 98 mm ? Ce livre est né d'un défi. Montrer comment les mathématiques se nichent dans notre quotidien, et souvent là où on ne penserait pas à aller les y voir. Jouer à faire des maths, s'en émerveiller. Les pop-maths sont nées. Yan Pradeau est parti à leur recherche et les a débusquées un peu partout. Il nous les révèle, en mathématicien, en enseignant mais aussi en écrivain, avec beaucoup d'humour et de poésie. Un livre qui se lit dans l'ordre que vous voudrez, car, comme un béret, il n'a pas de sens ! "Résoudre des équations est un exercice souverain pour l'esprit et, chacun sa gymnastique, à pratiquer dès le lever du jour, entre les céréales et le thé aux agrumes". (Yan Pradeau)