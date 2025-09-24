Inscription
#Essais

Un bon mojito bien dans mes chaussettes

A préciser, Larousse

ActuaLitté
Le coffret idéal pour un apéro sous le soleil cubain... en direct de votre canapé ! Enfilez vos nouvelles chaussettes et profitez de la soirée en sirotant votre cocktail préféré ! Classique, aux fruits de la Passion, aux fruits rouges, avec ou sans alcool, vous trouverez forcément le mojito qu'il vous faut ! Dans ce coffret : 2 grands verres à mojito1 paire de chaussettes imprimées (taille 38-44)2 pailles en verre et 1 goupillon1 livret de 15 recettes de mojitos et cocktails au rhum

Par A préciser, Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Cocktails

ActuaLitté
9782036084216
