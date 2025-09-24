15 recettes et activités avec le Lutin coquin

En Islande, on raconte qu'en décembre, des petits lutins descendent des montagnes pour vérifier que les enfants sont sages. Mais ces lutins adorent s'amuser, alors pendant que tout le monde dort, ils ne peuvent s'empêcher de faire quelques bêtises que les enfants découvriront au réveil... Dans ce coffret : - 1 lutin farceur de 43 cm de haut Au bout de ses mains, des petits scratchs bien pratiques pour jouer les acrobates. - Un livret pour partager l'esprit de Noël, avec 5 activités créatives et de délicieuses recettes de biscuits faciles à réaliser avec vos enfants. - 3 jolies enveloppes décorées pour envoyer la lettre au Père Noël sans attendre !