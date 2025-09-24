Mes jolies pattes d'ours anti-froid

Et si le bonheur, c'était simple comme une jolie paire de chaussettes d'intérieur ? 100 % bien-être, ces chaussettes d'intérieur montantes sont douces et antidérapantes. Parfaites pour les pauses douillettes devant vos séries préférées ! Un livre de 48 pages, où vous découvrirez en 40 astuces lifestyle, quiz et recettes gourmandes pour garder le sourire, même sous un froid polaire ! Vos chaussettes : - Bien montantes - Toutes douces - Pointure du 36 au 41 - Lavage 30 °C, séchage à l'air libre