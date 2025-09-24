Inscription
Thaïlande

Le Routard

ActuaLitté
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Destination aux multiples facettes, non pas une, mais trois Thaïlande s'offrent à vous : Bangkok, mégalopole hyperactive où l'on se perd avec plaisir ; le Nord, avec temples bouddhiques, montagnes et forêts ; et enfin le Sud avec îles et plages paradisiaques ! Dans Le Routard Thaïlande, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (faire des rencontres à Ko Phangan, et passer une nuit blanche lors d'une Full Moon Party ou abandonner son corps au savoir-faire d'une masseuse ou d'un masseur), des visites (s'immerger dans la frénésie mercantile des quartiers de Siam Square et de Sukhumvit ou partir à la découverte des temples récents et loufoques des environs de Chiang Rai), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Thaïlande hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Thaïlande

Thaïlande

Le Routard

Paru le 24/09/2025

660 pages

Hachette

17,95 €

ActuaLitté
9782017323884
