Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Retour de lombarde

Pascal Ruter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Alors c'était ça, un père. C'était ça, aimer son fils. C'était aller jusque-là, dépenser tout le carburant sans se soucier du retour, c'était pouvoir envoyer se faire foutre les lois, la morale, le bien et le mal, c'était accepter de prendre tous les risques, de mentir, de côtoyer la merde, d'y plonger la gueule, d'entraîner dans cette tourmente tous ceux qui pouvaient être utiles, quelles que soient les conséquences pour eux. C'était compromettre son âme, aller jusqu'à la mort. Se perdre tout entier. C'était ça". Pourquoi l'inspecteur Klébert, ancien guide de montagne des Alpes Maritimes, quitte-t-il l'hôpital, où son fils de 15 ans vit ses derniers instants, pour se rendre à l'aéroport de Nice ? Pourquoi ce père aimant et dévoué abandonne-t-il son enfant au moment même où sa place est auprès de lui ? Quelle consolation du ciel attendre en cette heure tragique ? Personne ne doit savoir.

Par Pascal Ruter
Chez Hachette

|

Auteur

Pascal Ruter

Editeur

Hachette

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retour de lombarde par Pascal Ruter

Commenter ce livre

 

Retour de lombarde

Pascal Ruter

Paru le 24/09/2025

256 pages

Hachette

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017307440
9782017307440
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.