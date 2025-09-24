Inscription
#Essais

Les Montagnes, le Brouillard, l'Amour et moi

Tessa Randau

Pour cette femme d'une quarantaine d'années, le grand amour s'est peu à peu effrité, jusqu'à ne laisser qu'un vide douloureux. Dans l'espoir de retrouver la complicité et la tendresse qui l'unissaient autrefois à son mari, elle réserve un week-end dans un chalet isolé, au coeur des montagnes. Mais rien ne se passe comme prévu : une dispute éclate et, blessée, elle décide de partir seule. Sur son chemin, au milieu d'un cercle de pierres, elle croise un vieil homme. Ensemble, ils entreprennent une marche initiatique qui bouleversera à jamais sa façon de comprendre l'amour. Avec toute la sensibilité qui a fait son succès, Tessa Randau livre ici un récit inspirant et lumineux, une histoire pleine de sagesse sur le secret des relations durables.

Par Tessa Randau
Chez Hachette

|

Auteur

Tessa Randau

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Les Montagnes, le Brouillard, l'Amour et moi

Tessa Randau

Paru le 15/10/2025

192 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017233855
