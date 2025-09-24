De plume et d'écume

Je suis Elira, guerrière née pour voler et combattre, mais lorsque mon plus grand secret éclate, mon destin bascule. Convoitée pour l'immense pouvoir qui coule dans mes veines, je n'ai que deux choix : capturer mon pire ennemi, le redoutable Requin des Mers, ou renoncer à tout ce qui fait de moi ce que je suis. Face à Crest, assassin de celui que j'aimais, je croyais la mort certaine. Mais contre toute attente, c'est l'espoir qu'il m'offre. Ensemble, nous pourrions mettre fin au sang versé et unir nos peuples ennemis. Je suis le Fléau des Cieux. Il est le Requin des Mers. Séparés, nous sommes redoutables. Ensemble, nous serons invincibles.