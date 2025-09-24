Inscription
Des tabous aux valeurs

Etienne Schweisguth

"Il n'y a plus de respect, plus d'autorité, plus de valeur" , entend-on partout, chaque fois que l'on est témoin de la moindre incivilité, dans le métro ou ailleurs. Tant et si bien que nos contemporains ont le sentiment d'une perte des valeurs traditionnelles. Qu'en est-il en réalité ? A travers une enquête historique, Etienne Schweisguth questionne la transformation des valeurs : comment les conceptions de la morale ont-elles évolué, de la croyance en des forces surnaturelles à l'émergence d'une éthique laïque ? Comment les sociétés humaines ont-elles progressivement façonné leurs systèmes de valeurs, passant des tabous primitifs aux concepts modernes de responsabilité individuelle ? Quels liens complexes unissent morale, religion et société ? De cette étude découle une réflexion sur les défis moraux de notre époque, enrichie par des perspectives anthropologiques, philosophiques et sociologiques : alors que les anciennes certitudes s'effritent face aux avancées des sciences et des technologies, et face à la sécularisation croissante, comment nos sociétés contemporaines sont-elles en train de redéfinir une nouvelle fois le bien et le mal ?

Etienne Schweisguth
Hermann

Auteur

Etienne Schweisguth

Editeur

Hermann

Genre

Sociologie

Des tabous aux valeurs

Etienne Schweisguth

Paru le 22/10/2025

318 pages

Hermann

25,00 €

9791037045669
