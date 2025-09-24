Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La corrida, entre amour et haine

Paul Ducros

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La corrida est aimée par certains, les aficionados. A une époque encore récente cet amour avait toute sa légitimité. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de penseurs l'ont appréciée et justifiée. La corrida est haïe par d'autres. Si ce sentiment a toujours existé on doit reconnaître que, porté par des valeurs animalistes, il a gagné en force ces dernières années. Pour l'anti-corrida elle n'est qu'un spectacle de pure violence meurtrière qu'il faudrait abolir. L'enjeu du livre n'est ni de légitimer à nouveau la corrida, ni de l'invalider, mais de comprendre les raisons et le sens de ce retournement. Pourquoi l'aime-t-on et a-t-il longtemps été légitime de l'apprécier ? Pourquoi la déteste-t-on et semble-t-il normal de la haïr ? Des jugements si opposés expriment des rapports profonds de l'homme à la mort. Si pour l'amateur de corrida elle doit être montrée par des codes, celui qui déteste le spectacle tauromachique ne veut pas même entrevoir la moindre forme de mortalité. Ce sont aussi des rapports spécifiques à l'animalité qui se manifestent. Si l'aficionado voit dans un taureau un animal que l'homme doit maîtriser, l'anti-corrida ne peut le considérer que comme un être vulnérable qu'il faut préserver.

Par Paul Ducros
Chez Hermann

|

Auteur

Paul Ducros

Editeur

Hermann

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La corrida, entre amour et haine par Paul Ducros

Commenter ce livre

 

La corrida, entre amour et haine

Paul Ducros

Paru le 24/09/2025

192 pages

Hermann

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037045621
9791037045621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.