Savoirs divergents

Serge Margel

Cet ouvrage rassemble une quinzaine de textes sur des savoirs divergents : la question des miracles, des procès de sorcellerie, de l'écriture testamentaire, du pouvoir des psylles, de la fictio legis, des fausses reliques, du capitalisme religieux, mais aussi de la barbarophonie, de la langue maternelle, de la détresse poétique, du mythe d'Echo, ou encore de la chance au-delà de la promesse. Chaque texte propose une lecture d'auteurs qui souvent se démarquent du discours philosophique, et dont le discours résiste parfois à croiser un autre champ du savoir. Ces savoirs divergents ne jouent pas toujours le jeu du savoir disciplinaire. Mais que veut dire "savoir divergent", que signifie "diverger" , lorsqu'on parle de savoir ? Diverger indique l'action de s'écarter de plus en plus, mais toujours à partir ou en fonction d'un point commun. Diverger, c'est ne jamais quitter ce point. Plus on s'en éloigne, et plus ce point devient l'horizon émergent du savoir. L'intéressant, dans ce terme, dans ce mouvement ou cette action, repose d'abord et avant tout sur son efficacité, sa force ou sa puissance. La divergence des savoirs produit du savoir, mais qui procède autrement que le savoir. Comme Levinas disait "autrement qu'être" pour parler d'un au-delà de l'essence, il est possible de parler d'un "autrement que savoir" , pour parler d'un au-delà de la pensée.

Par Serge Margel
Chez Hermann

|

Auteur

Serge Margel

Editeur

Hermann

Genre

Ouvrages généraux

Savoirs divergents

Serge Margel

Paru le 26/11/2025

220 pages

Hermann

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791037045607
