Dialogues sur les enjeux de la recherche-création pour les sciences humaines

Réunissant trente-quatre voix - artistes, chercheurs et chercheuses, doctorants et doctorantes en théâtre, danse, design, humanités numériques, musicologie, sociologie... -, l'ouvrage examine la recherche-création comme un véritable laboratoire du savoir. Chaque contribution s'enracine dans un terrain de pratique (plateau, studio, code, salle d'opération, etc.) pour mettre à l'épreuve l'hybridation des démarches : observation participante, écriture incarnée, données performées, dispositifs collaboratifs. Les auteurs et autrices dévoilent leurs protocoles "bricolés" , la négociation constante entre rigueur académique et subjectivité située, ainsi que les résistances suscitées par l'irruption du sensible dans les normes universitaires. Au fil de ces approches transdisciplinaires se posent des questions : quelle valeur accorder à un savoir qui s'invente par l'action ? Comment évaluer un geste artistique devenu opérateur heuristique ? Quels communs peuvent naître du partage des outils intellectuels et techniques ? Du doctorat aux politiques d'établissement, ce volume dresse une cartographie critique et pragmatique des possibles ouverts par la recherche-création. Avec les contributions de : Léa Andréolety, Eva Assayas, Sébastien Augier, Marianne Boiral, Pauline Bouchet, Danielle Boutet, Daniel D'Adamo, François Deck, Paulo Favalli, Abigaïl Franz, Guy Freixe, Grazia Giacco, Philippe Goudard, Philippe Guisgand, Mireille Losco-Lena, Bruno Pace, Olga Panella, Louis-Claude Paquin, Julia Peslier, AMarie Petitjean, Jacopo Rasmi, Simon Renaud, Marine Riguet, Sérgio Rodrigo, Carolane Sanchez.