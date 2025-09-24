Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Dialogues sur les enjeux de la recherche-création pour les sciences humaines

Françoise Chambefort, Carolane Sanchez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réunissant trente-quatre voix - artistes, chercheurs et chercheuses, doctorants et doctorantes en théâtre, danse, design, humanités numériques, musicologie, sociologie... -, l'ouvrage examine la recherche-création comme un véritable laboratoire du savoir. Chaque contribution s'enracine dans un terrain de pratique (plateau, studio, code, salle d'opération, etc.) pour mettre à l'épreuve l'hybridation des démarches : observation participante, écriture incarnée, données performées, dispositifs collaboratifs. Les auteurs et autrices dévoilent leurs protocoles "bricolés" , la négociation constante entre rigueur académique et subjectivité située, ainsi que les résistances suscitées par l'irruption du sensible dans les normes universitaires. Au fil de ces approches transdisciplinaires se posent des questions : quelle valeur accorder à un savoir qui s'invente par l'action ? Comment évaluer un geste artistique devenu opérateur heuristique ? Quels communs peuvent naître du partage des outils intellectuels et techniques ? Du doctorat aux politiques d'établissement, ce volume dresse une cartographie critique et pragmatique des possibles ouverts par la recherche-création. Avec les contributions de : Léa Andréolety, Eva Assayas, Sébastien Augier, Marianne Boiral, Pauline Bouchet, Danielle Boutet, Daniel D'Adamo, François Deck, Paulo Favalli, Abigaïl Franz, Guy Freixe, Grazia Giacco, Philippe Goudard, Philippe Guisgand, Mireille Losco-Lena, Bruno Pace, Olga Panella, Louis-Claude Paquin, Julia Peslier, AMarie Petitjean, Jacopo Rasmi, Simon Renaud, Marine Riguet, Sérgio Rodrigo, Carolane Sanchez.

Par Françoise Chambefort, Carolane Sanchez
Chez Hermann

|

Auteur

Françoise Chambefort, Carolane Sanchez

Editeur

Hermann

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dialogues sur les enjeux de la recherche-création pour les sciences humaines par Françoise Chambefort, Carolane Sanchez

Commenter ce livre

 

Dialogues sur les enjeux de la recherche-création pour les sciences humaines

Françoise Chambefort, Carolane Sanchez

Paru le 24/09/2025

402 pages

Hermann

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037044631
9791037044631
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.