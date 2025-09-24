Protocoles en recherche-création

Ce volume s'intéresse à la notion de "protocole" en recherche-création. Il évoque aussi bien les procédures singulières mises en place par l'artiste-chercheur en vue de sa création et sa ressaisie réflexive, que les dispositifs machiniques plus ou moins contraints qu'il oeuvre à détourner sous forme critique, ceux, encore, qui disposent à la création dans un environnement collectif, mais aussi le cadrage institutionnel visant à définir les modalités d'évaluation des travaux de recherche (mémoires et thèses en création). Les champs disciplinaires abordés sont délibérément restreints : les arts numériques et l'écriture créative. L'intention fut de partir des pratiques - celles de "praticiens réflexifs" (Donald Schön), artistes, écrivains, enseignants-chercheurs "embarqués" dans des pratiques "de terrain" - pour penser, mettre en perspective, théoriser des expériences vécues. Ce qui ressort de ces choix, c'est, d'une part, que les arts numériques se réclament bien souvent d'un terreau "littéraire" et, que les mots, comme pour l'écriture créative, y occupent une place essentielle ; d'autre part, que le tissage de ces perspectives croisées rend compte de l'ambivalence féconde de protocoles à la jonction entre procédés et processus. Avec les contributions de : Fabienne Abel, Patrice Cervellin, Claire Chatelet, Thierry Fournier, Emmanuelle Jacques, Marie Joqueviel-Bourjea, Juliette Mézenc, Adrien Perrin, AMarie Petitjean, Violaine Sauty, Mattia Scarpulla, Rémy Sohier, Fabien Zocco.