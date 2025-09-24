Intelligence artificielle et éducation

Nul ne peut nier les apports de l'IA. A tel point que nous faisons face à une révolution civilisationnelle et même anthropologique, qui génère ce que nous appelons une techno-fascination. Avec l'IA, c'est notre société qui se trouve interrogée, dans toutes ses dimensions : sociale, économique, culturelle et spirituelle. En l'occurrence, l'IA pose à l'éducation un double défi. Le premier est évident : à l'époque de l'IA, comment développer l'acquisition du " savoir penser " et du " savoir agir " ? Les fantastiques potentialités du numérique n'obligent-elles pas à repenser les modes de transmission et d'acquisition des savoirs, et au-delà à concevoir autrement les objectifs fondamentaux de l'apprentissage ? Le second défi relève de l'impact direct de l'IA sur les méthodes pédagogiques et informationnelles elles-mêmes : investigation, exploration, simulation, expérimentation, création, suivi individualisé des apprenants, profilage des méthodes d'acquisition et d'entraînement... Comment optimiser l'usage de l'IA dans nos enseignements pour continuer à faire de l'éducation un processus d'humanisation et d'émancipation ?