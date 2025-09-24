Inscription
Tristan le petit fantôme de l'océan

Benoît Perroud

Un fantôme des abysses en quête de liberté Tristan, le petit fantôme, retenu par son boulet au fond de l'océan est triste. Tout bascule lorsqu'il découvre le SOS d'une certaine Marie. Oubliant sa tristesse et ses limites, Tristan se porte au secours de la petite fille. Mais ce que le petit héros ignore c'est que cette rencontre va bouleverser sa vie à lui d'une manière surprenante. Un récit touchant et porteur de messages forts Cet album captivant mêle aventure, écologie et dépassement de soi. A travers l'histoire de Tristan, les enfants découvrent l'importance de l'entraide et du courage, tout en étant sensibilisés aux dangers de la pollution dans les océans. Une histoire douce et inspirante qui invite à réfléchir et à agir pour un monde meilleur. Des illustrations qui plongent dans les profondeurs marines Cet album grand format est une pépite visuelle et narrative. Les dessins vibrants, riches en détails et magnifiquement colorés, transportent les lecteurs des profondeurs sombre des abysses jusqu'à la clarté de la surface.

Par Benoît Perroud
Chez Bayard jeunesse

Auteur

Benoît Perroud

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

Tristan le petit fantôme de l'océan

Benoît Perroud

Paru le 24/09/2025

32 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

9791036382161
