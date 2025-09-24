Cendre et Hazel contre les chèvres maléfiques

Ll y a 100 ans, sept sorcières d'une immense puissance résidaient au village. Grisées par leur pouvoir, elles essayèrent de conquérir le monde avant d'être heureusement stoppées. Elles étaient depuis solidement enfermées dans un cube magique... jusqu'à ce que Cendre et Hazel les libèrent par erreur ! Des chèvres maléfiques ! Les deux soeurs, habituées à l'aventure et aux imprévus, reprennent donc la route dans ce 9e album, à la recherche de ces sorcières - devenues également des chèvres, mais c'est un détail ! Sur leur chemin, elles feront la rencontre de nouveaux amis, ennemis et créatures loufoques, et recroiseront également leur camarade Esmée. Mais arriveront-elles à réparer cette bêtise (sans en faire de pire) ? Une nouvelle formule ! Pour ce nouveau tome, la série change de formule : cinq épisodes supplémentaires, mais aussi plus de bonus. Cet album contient un jeu de l'oie dépliable, ainsi qu'une planche de stickers !