C'est qui le chef ?

Une petite histoire pleine de surprise Une C'est moi le chef, dit la girafe, Non, c'est moi disent l'éléphant, le crocodile et le tigre. Et, voilà, c'est la bagarre ! Mais au fait, tu le sais toi, qui c'est le chef ? La rivalité, une thématique forte Les petits se reconnaîtront sans mal devant la mise en scène de la rivalité qui oppose les personnages. Un livre tout carton Dans la collection Tout Carton Tout Mignon, dédiée aux petits dès 2 ans et fabriqué en Europe, dans un beau format : 19 X 19.