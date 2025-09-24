Inscription
La forêt de feu

Alix Garnier, Alix Garnier-Agren

Brasaskoven - La forêt de feu, le premier tome d'une duologie fantasy captivante Héritière du royaume de Brasaskoven, Freja voit son monde voler en éclat lorsqu'elle découvre ses parents assassinés, et la flamme ancestrale qui protège le royaume, éteinte. Déterminée à trouver le coupable même si elle doit abandonner son trône, elle se lance sur les terres de son royaume avec Mattias et Lukas. Mais leur quête vacille quand ils font face à une entité magique bien plus puissante que ce qu'ils n'ont jamais connu. Une entité prête à détruire leur monde. Un récit initiatique époustouflant Dans un royaume façonné par les rites et légendes, chaque détail compte : les trois ordres d'artisans, le feu sacré, la magie ancienne... et la tradition du Länkade, ce lien unique entre deux âmes. Tiraillés entre devoirs et désirs, Freja, la princesse déchue, Matthias, le chasseur insoumis, et Lucas, le forgeron sûr de lui, avancent dans un monde où les liens se brisent à mesure que surgissent les vérités. Un récit initiatique exigeant, porté par des personnages attachants en quête de vérité et de justice. Le premier roman d'une autrice prometteuse Au coeur du royaume de Brasaskoven, Alix Garnier nous plonge dans une enquête haletante liée à une tradition magique irrésistible. Entre jeux de pouvoirs, romance et magie, la mythologie nordique n'a jamais été aussi envoûtante.

Par Alix Garnier, Alix Garnier-Agren
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Alix Garnier, Alix Garnier-Agren

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

La forêt de feu

Alix Garnier, Alix Garnier-Agren

Paru le 24/09/2025

364 pages

Bayard jeunesse

19,90 €

9791036372865
