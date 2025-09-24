Lieu d'évasion propice à l'aventure, la mer est aussi le lieu de tous les dangers. Rien d'étonnant si elle se trouve au coeur des aventures de Tintin ! Un homme l'incarne avec panache : Archibald Haddock, capitaine de marine de son état. Compagnon idéal de Tintin, à la fois maladroit, généreux, loyal et terriblement humain, il s'est imposé au fil des albums comme un personnage incontournable. Grâce aussi, sans doute, à sa célèbre panoplie de jurons ! Un ouvrage passionnant, qui aborde l'univers maritime dans tous ses états, dans notre réalité contemporaine comme dans les albums d'Hergé.