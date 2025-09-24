Inscription
Le droit notarial du divorce

Christophe Lesbats

ActuaLitté
Cet ouvrage présente clairement toutes les règles qui s'appliquent à l'occasion d'un divorce. De manière pédagogique, il distingue les deux grandes voies pour obtenir le divorce : - le divorce par consentement mutuel. Cet ouvrage précise toutes les stipulations de la convention soumise à homologation. Par exemple, une longue étude portera sur la fiscalité de la prestation compensatoire. L'acte notarié de partage fera l'objet d'une étude exhaustive. La question récurrente du partage inégal sera étudiée dans toutes ses conséquences civiles et fiscales. - les divorces contentieux. Cet ouvrage préciser les règles de procédure. Il expose pré cisément les règles du divorce intéressant le notariat (date de dissolution de la commu nauté, transmission de la prestation compensatoire au décès du débiteur). Il s'achève sur une présentation exhaustive des règles gouvernant l'état liquidatif dressé par le no taire expert, la convention de partage dressée pendant l'instance et le partage judiciaire.

Par Christophe Lesbats
Chez LexisNexis

Auteur

Christophe Lesbats

Editeur

LexisNexis

Genre

Notariat

Le droit notarial du divorce

Christophe Lesbats

Paru le 24/09/2025

350 pages

LexisNexis

49,00 €

ActuaLitté
9782711042586
