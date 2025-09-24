Et si la philosophie n'avait pas pour vocation de produire des savoirs, des concepts et des doctrines, mais de les bousculer ? Le projet à la fois simple et ambitieux de ce livre est d'introduire à la philosophie en saisissant le geste qui la fait exister comme pratique vivante de la pensée : la mise en question. La philosophie ouvre dans le plein des discours un appel d'air. Dans un monde saturé de dogmatismes et de prêt-à-penser, elle ébranle les carcans doctrinaires et libère la pensée du vacarme idéologique contemporain. Sophie Nordmann restitue à la philosophie sa puissance originelle et invite le lecteur à revisiter son histoire en montrant comment ce geste de mise en question est à l'oeuvre chez Socrate, Descartes, Kant et Nietzsche. Loin du labyrinthe des doctrines et des systèmes, La Vocation de philosophe est un guide au coeur de la vie philosophique elle-même.