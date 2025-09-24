Eduquons nos fils !

Comment élever des enfants, de façon égalitaire, dans un monde encore empreint de stéréotypes ? Comment préparer une fille aux défis qui l'attendent, et apprendre à un garçon à devenir un allié de la cause féministe ? Des histoires qui s'entrecroisent, et qui font écho aux questionnements des familles et amis. Ces récits explorent des pistes sous un angle trop souvent négligé : l'éducation des garçons. Et si l'éducation féministe commençait à la maison ?