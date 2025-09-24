Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Eduquons nos fils !

Aurélia Blanc, Maelline, Anjuna Boutan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment élever des enfants, de façon égalitaire, dans un monde encore empreint de stéréotypes ? Comment préparer une fille aux défis qui l'attendent, et apprendre à un garçon à devenir un allié de la cause féministe ? Des histoires qui s'entrecroisent, et qui font écho aux questionnements des familles et amis. Ces récits explorent des pistes sous un angle trop souvent négligé : l'éducation des garçons. Et si l'éducation féministe commençait à la maison ?

Par Aurélia Blanc, Maelline, Anjuna Boutan
Chez Marabout

|

Auteur

Aurélia Blanc, Maelline, Anjuna Boutan

Editeur

Marabout

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eduquons nos fils ! par Aurélia Blanc, Maelline, Anjuna Boutan

Commenter ce livre

 

Eduquons nos fils !

Aurélia Blanc, Maelline, Anjuna Boutan

Paru le 24/09/2025

128 pages

Marabout

23,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501183192
9782501183192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.