Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Enquête à Vienne, 1902

Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour devenir le plus grand magicien du monde, il a dû disparaître : aujourd'hui, William Ellsworth Robinson est Chung Ling Soo, "le merveilleux magicien chinois" . Sur scène, il fascine. En coulisses, il ment. Car pour incarner son personnage, il a tout sacrifié : ses origines, son nom, sa vie... Hélas, quand une riche famille viennoise l'engage pour une représentation privée et que le spectacle vire au drame, tous les regards se tournent vers lui et l'accusent. Pris au piège, l'illusionniste va devoir briser le sort qu'il a lui-même lancé : lever le masque, affronter ses démons et élucider un crime dont il est le premier suspect. Bienvenue dans le Cabinet des illusions ! Là où les apparences règnent... Et où la vérité peut tuer. Préface de Franck Thilliez : "Apprêtez-vous à vivre le plus extraordinaire des voyages"

Par Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien
Chez Maison Pop

|

Auteur

Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien

Editeur

Maison Pop

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enquête à Vienne, 1902 par Franck Thilliez, Jean-Luc Bizien

Commenter ce livre

 

Enquête à Vienne, 1902

Jean-Luc Bizien

Paru le 24/09/2025

430 pages

Maison Pop

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488201254
9782488201254
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.