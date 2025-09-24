Enquête à Vienne, 1902

Pour devenir le plus grand magicien du monde, il a dû disparaître : aujourd'hui, William Ellsworth Robinson est Chung Ling Soo, "le merveilleux magicien chinois" . Sur scène, il fascine. En coulisses, il ment. Car pour incarner son personnage, il a tout sacrifié : ses origines, son nom, sa vie... Hélas, quand une riche famille viennoise l'engage pour une représentation privée et que le spectacle vire au drame, tous les regards se tournent vers lui et l'accusent. Pris au piège, l'illusionniste va devoir briser le sort qu'il a lui-même lancé : lever le masque, affronter ses démons et élucider un crime dont il est le premier suspect. Bienvenue dans le Cabinet des illusions ! Là où les apparences règnent... Et où la vérité peut tuer. Préface de Franck Thilliez : "Apprêtez-vous à vivre le plus extraordinaire des voyages"