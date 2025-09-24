Revue d'histoire moderne et contemporaine Tome 72 N° 3, juillet-septembre 2025

L'objectif éditorial de la Revue d'histoire moderne & ; contemporaine est de contribuer à la diffusion de la recherche historique récente, menée en France et à l'étranger sur les mondes moderne et contemporain (XVI e -XX e siècles). Sa spécificité réside dans le dialogue permanent qu'elle a instauré entre les périodes moderne et contemporaine. Elle s'attache à éviter les cloisonnements réducteurs, en intégrant les apports des travaux les plus récents, sans jargon ni ésotérisme. Elle s'inscrit à rebours d'une certaine tendance à l'hyper-spécialisation qui fractionne les savoirs et cloisonne les perspectives : l'objectif de la synthèse demeure une condition de l'intelligibilité du passé. Fondée en 1899, la RHMC est aujourd'hui la principale revue scientifique de référence pour les époques moderne et contemporaine. Elle publie chaque trimestre les contributions inédites d'historiens français et étrangers. Espace de dialogue et de débat, cette revue de premier rang international permet de faire le point sur les avancées et les problèmes de l'historiographie actuelle. La RHMC est publiée avec le soutien du Centre National du Livre et du CNRS (Institut des Sciences Humaines et Sociales).