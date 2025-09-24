Un magnifique calendrier de l'avent pour attendre Noël en lisant de belles histoires. Des images féeriques signées Lucie Brunellière, pour ce joli coffret décoratif. Une histoire par jour jusqu'à Noël Chaque jour, une belle histoire de Noël à découvrir dans un joli petit livre illustré. Des histoires pour rire ou rêver, à lire et à collectionner jusqu'au 24 décembre ! Un bel objet à la fabrication soignée Entièrement illustré, ce calendrier est un joli coffret au format généreux de 30 × 40 cm. Un joli coffret décoratif à poser dans une chambre, sur la cheminée ou au pied du sapin !